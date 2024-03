Quando si dice “sobrietà”. Siamo a Gujarat, in India. Qui Anant Ambani, figlio del miliardario Mukesh Ambani Anant, ha organizzato con la sua fidanzata Radhika Merchant un evento pre-matrimonio con numeri e attività incredibili. La CNN parla di ospiti d’eccezione, tra cui Bill Gates, Mark Zuckerberg, alcune star del cinema di Bollywood e, probabilmente, anche il CEO di Disney Bob Iger. Le cifre sono stellari: basti pensare che i due sposini hanno potuto contare sulla performance di niente poco di meno che Rihanna. La star delle Barbados avrebbe intascato – la cifra non è ufficiale – ben 9 milioni di dollari per uno show della durata di un’ora e mezzo, durante il quale ha cantato e ballato sulle note di 19 canzoni. “Amo l’India. Lo spettacolo è stato fantastico. Sono otto anni che non faccio un vero spettacolo. Quindi voglio tornare. Vi amo tutti”, le sue parole prima del ritorno.

Non finisce qui. I giorni di festa pre-matrimoniale, infatti, sono ben tre (il primo è stato ieri 1 marzo). Le nozze vere e proprie avranno luogo il prossimo luglio. Oltre alla musica, per gli invitati c’è anche la possibilità di visitare lo zoo. O meglio, un rifugio per animali esotici. Per questo evento è richiesto un dress code molto preciso: “febbre della giungla”, con abiti che devono richiamare i colori di quei luoghi tipici. In ben 9 pagine vengono indicati tutti i dettagli sui vestiti da indossare, ponendo l’attenzione su un aspetto: la comodità.

La stessa che viene garantita dai futuri sposi anche per quanto riguarda gli spostamenti. Gli ospiti, difatti, posso utilizzare i jet privati e per i loro abiti – eventualmente sporchi – è anche previsto un servizio di lavanderia che, nel giro di tre ore, garantisce abiti puliti e stirati. E ancora coccole con stilisti per capelli, truccatori e terapisti indiani a disposizione degli ospiti (in base all’ordine di arrivo). Se ciò non bastasse, è stata anche servita una maxi cena per tutti gli abitanti del villaggio – 51.000 – così come da tradizione. Come fanno a permettersi tutto ciò Anant e la futura moglie, non avendo neanche 30 anni? Il motivo è molto semplice: il padre di Anant è Mukesh Ambani, il nono uomo più ricco del mondo. Presidente di Reliance Industries, la più grande compagnia privata indiana con un fatturato di circa 19,976 miliardi di dollari. E pensare che questa è stata solamente la festa pre-matrimoniale. Cos’accadrà per la celebrazione vera e propria delle nozze?