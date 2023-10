Un’intervista con il cuore in mano e la fermezza di chi ha deciso di voltare pagina perché, di seconde possibilità, ne ha date già troppe. Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, Sophie Codegoni ha parlato della rottura con Alessandro Basciano, recentemente annunciata sui social. Un amore tormentato, difficile, da cui lo scorso maggio è nata la piccola Celine Blue. Ma forse, mai vissuto davvero come l’influencer avrebbe voluto: “Già da un mesetto le cose non andavano bene, ho deciso di chiudere la relazione sei giorni fa dopo tanti sbagli che non reputavo giusti, ma giustificavo”, ha spiegato.

Una storia finita dopo l’ultimo tradimento di lui che, trascorsi tre giorni a Ibiza con l’ex fidanzata, ha mentito alla compagna sul suo viaggio e sull’identità della donna: “Erano già uscite foto di lui con una ragazza in aeroporto. L’ho perdonato e gli ho detto di ricominciare seriamente. Lui mi ha risposto: ‘Ok, devo dirti una cosa. Sta per uscire una foto con una ragazza nella lounge, è una turista inglese che mi ha chiesto un’informazione’. Gli ho detto che non ci credevo e non mi piaceva mi dicesse le cose solo in queste circostanze”, ha raccontato l’ex gieffina.

Una serie di video, foto e messaggi (anche dalla stessa ragazza incontrata da Basciano in aeroporto), poi, ha confermato i suoi sospetti: “Lui le ha chiesto di non postare niente dando alla sua ex, che sarei io, della pazza. Le ha pagato i voli, quando a me non ha mai aiutato in nulla con la bambina”. Un vero e proprio sfogo, tra rabbia e commozione: “In quei tre giorni, durante i quali si è svegliato senza di noi, non ha mai pensato ‘sto sbagliando, con gli è mai venuto un senso di colpa. È il tradimento più cattivo e subdolo che potesse farmi. Io ho dato tutto a questo ragazzo, mi sono messa in discussione mille volte, ho perdonato tutte le segnalazioni che mi sono arrivate, anche 15 giorni prima di partorire”, ha proseguito l’influencer con le lacrime agli occhi.

E in effetti, l’ultima vicenda ha solo scoperchiato il vaso di Pandora: “C’erano tante mancanze di rispetto verbali. Mi diceva che non ero una brava mamma e donna, che non potevo lavorare in un ambiente con tanti uomini. Io lo giustificavo perché pensavo fosse insicuro. La mia famiglia mi diceva di ridimensionarmi perché non ero più io. Credevo di poterlo fare cambiare. Mi sentivo sbagliata, ho fatto il grande errore che mi sono annullata: prima di amare me stessa, ho amato lui – ha poi evidenziato Codegoni –. Ho avuto diverse segnalazioni di tradimenti, ma lui è molto bravo a raccontare la sua verità”.

IL FESTIVAL DI VENEZIA E IL PARTO

Oggi, l’ex gieffina è convinta che, per Basciano, la loro relazione non sia stata davvero importante: “Questa persona non mi ha amata. Fino a Venezia (quando le aveva fatto la proposta di matrimonio sul red carpet, ndr) stavo bene, lui era un altro Alessandro. Ho iniziato a dubitare quando, a una serata, si è presentato sul palco con cento rose rosse. Il giorno dopo gli ho detto ‘Ale basta, basta inchinarti così quando non è vero, vieni a casa da me e portami un cioccolatino, fai cose semplici. Basta con queste cose importanti quando poi a casa non mi guardi neanche’”. Tra gli episodi più eclatanti, poi, quello del parto: “Pochissimo prima che la nostra bambina nascesse, mi ha detto che andava dormire. È dovuto andare mio padre a chiamarlo”.

LA SEPARAZIONE

Dopo la rottura, annunciata da Sophie Codegoni lo scorso 8 ottobre con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram (“Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione”), Basciano si era mostrato in ospedale con una flebo. Durante la chiacchierata, l’influencer ha spiegato anche i retroscena di questo episodio: “Sono stata chiamata dall’ospedale, ci è andato lui in macchina, nessuna ambulanza. È entrato, e ha detto di sentirsi debole. Io ho scoperto le corna, lui ha fatto la sua serata e la mattina si sentiva debole. Mi hanno detto che a livello medico non aveva niente, stava bene”, ha sottolineato. Poi ha aggiunto: “Mi manda 200.000 messaggi, capisco quanto è vuoto perché mi scrive ‘Buonanotte amore mio, com’eri bella oggi, ti è venuto un addominale pazzesco’. Avrei preferito una persona che mi avesse detto ‘scusami’. Non lo voglio più vedere”. Infine, l’ultima stoccata prima di lasciare lo studio: “Ho sbagliato a dire ‘può cambiare’. La gente non cambia, peggiora pure”.