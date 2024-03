Una modella di Playboy ha definito “troppo strano e troppo vecchio” Leonardo DiCaprio. Hieke Konings, questo il suo nome, ha 22 anni e come riporta DailyMail ha raccontato di aver baciato la star 49enne di Hollywood in un locale. A proposito di quella notte ha svelato: “Era in un club segreto a Los Angeles, uno dove entri solo su invito. L’ho visto seduto lì con la sua felpa nera e il suo berretto nero e abbiamo stabilito un contatto visivo”. Il manager dell’attore l’avrebbe portata al suo tavolo dicendo: “Leo vuole parlare con te”.

Tra i due c’è stato un bacio, definito “nella media” dalla diretta interessata: “È andato tutto bene, ma sicuramente non è il migliore che abbia mai avuto“. DiCaprio l’avrebbe invitata a casa sua ma lei si sarebbe rifiutata: “Ha reagito molto scioccato. Ovviamente non ci era abituato. Quando ho detto che non lo conoscevo abbastanza bene, ha risposto dolcemente ‘Rispetto questa scelta’”. A quel punto avrebbe sedotto un’altra ragazza portandola a casa.

Benché Hieke non sia andata a letto con lui, ha detto di avere diverse amiche che hanno passato la notte con l’attore. Queste sostengono che la star abbia preferenze discutibili in camera da letto. “Un’amica ha detto che teneva gli auricolari durante il sesso perché non voleva sentirla. E un’altra ha detto che le ha perfino messo un cuscino in testa”. Il commento della playmate? “No, Leo è troppo strano e troppo vecchio”.

MailOnline ha contattato i rappresentanti di Leonardo DiCaprio per un commento. Una fonte ha detto alla testata: “Leo ha insistito di non aver mai incontrato questa donna”. Al momento si pensa che Leo esca con la modella italiana Vittoria Ceretti, 25 anni, dopo che i due sono stati avvistati per la prima volta nell’agosto 2023.