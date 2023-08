Leonardo DiCaprio conquista un’altra giovane modella? Parrebbe di sì, dopo che è stato paparazzato a Santa Barbara con la modella italiana Vittoria Ceretti. 48 anni lui, 25 lei, i due sono stati pizzicati mentre lei era intenta a combattere il caldo rinfrescandosi con un gelato. Maglietta corta nera, pantaloncini abbinati e scarpe da ginnastica per la modella, t-shirt bianca e pantaloncini marroni per lui. Non si sa a quando risale la conoscenza tra di loro, ma, come scrive anche il DailyMail, erano stati avvistati già a maggio in Francia mentre il film di DiCaprio Killers of the Flower Moon veniva presentato in anteprima al Festival di Cannes. Ceretti, scoperta all’età di 14 anni attraverso il concorso Elite Model Look, è reduce dalla separazione dal marito, il dj di Tale of Us Mattelo Milleri, e se il flirt con DiCaprio dovesse essere confermato si tratterà per Leo dell’ennesima modella a cadere ai suoi piedi dopo Camila Morrone, Nina Agdal, Kelly Rohrbach, Blake Lively, Gisele Bündchen e Bar Refaeli.