Le considerazioni ed i retroscena sulla recente rottura tra Matteo Berrettini e Melissa Satta non sembrano ancora esaurirsi. Dopo il lungo messaggio social da parte della conduttrice, che si è detta stanca di sentire e leggere dichiarazioni false sul proprio conto, annunciando di voler procedere per vie legali contro chi l’ha definita “sex addicted“, a prendere le difese della Satta è intervenuto anche Adriano Panatta che, a RaiNews24, ha dichiarato: “Le accuse a Melissa Satta sono ridicole – ha esordito -. Io che ho esperienza avendo fatto lo sportivo professionista, vi assicuro che il sesso non fa male per niente. Se uno fa sesso sereno con la propria compagna, la propria moglie o la propria fidanzata, non fa male assolutamente. Logicamente se si mette a fare giochi erotici per tre o quattro ore e non dorme, non è che gli fa male, è un cretino, perché logicamente dopo c’ha una prestazione. Il sesso, come dire, matrimoniale, anzi certe volte fa anche bene”, ha concluso l’ex tennista.