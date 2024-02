Matteo Berrettini dal suo buen retiro a Montecarlo ha voluto lanciare un messaggio positivo e di grande recupero in un incontro con la stampa. “Il 2024 non è l’anno in cui tornerò al grande torneo, spero di arrivare più in forma possibile – ha affermato – Sono stati mesi complicati in cui non sono riuscito a giocare a tennis né a competere. Non riuscivo a spiegarmi perché mi accadevano certe cose nonostante mi impegnassi. Ho espresso tutte le mie difficoltà anche al di fuori del campo da tennis. Ho attraversato un momento difficile, ma ora mi sento bene mentalmente e fisicamente. Voglio sentirmi di nuovo un giocatore e sento una bella energia nell’aria”.

La terapia ha aiutato molto il giocatore di tennis: “Nel 2024 prendersi cura della propria mente non è più un tabù e meno male. Credo sia una cosa molto importante fare terapia e soprattutto è rivolta a tutti a giovani, meno giovani, maschi e femmine. È ovvio che con un mestiere come un mio si sia sottoposti a una pressione diversa sotto i riflettori, si amplifica tutto. Credo sia importante prendersi cura di sé. Io l’ho fatto e lo sto facendo non c’è alcun tipo di problema”. Fisicamente Berrettini si è circondato di un nuovo staff che lo sta aiutando ad affrontare i piccoli e grandi problemi al meglio: “Con la testa va bene perché riesco a gestire gli acciacchi e sto lavorando anche dal punto di vista posturale perché ho una scoliosi molto importante, sin da quando ero piccolo”.

Attorno a Matteo si sono stretti colleghi e amici tra cui il campione del momento Jannik Sinner: “Ho grande grande stima per lui e lo dico dalla prima volta che ci ho giocato qui a Montecarlo. Mi sono accorto che il ragazzo era speciale Da una parte mi sorprende, dall’altra meno per quello che sta ottenendo. Per vincere uno slam ci vogliono tanti fattori fisici e mentali. Lui li ha. Ci scriviamo spesso e siamo in contatto, mi sta dando una grande mano. Il segreto del tennis è aiutarsi l’uno con l’altro e carpire da ognuno qualcosa che possa migliorarci. Per me è motivo di orgoglio” Ma ho avuto anche l’appoggio di Paolo Maldini. Abbiamo parlato di tutti i problemi e della differenza tra sport singoli e di squadra, pro e contro. Mi ha dato grande fiducia parlare con lui e mi ha fatto capire che c’è ancora tanto da dare”.

Infine il giocatore ha confermato le indiscrezioni lanciate dal settimanale Oggi sulla rottura con Melissa Satta. La showgirl avrebbe voluto metter su famiglia, ma Berrettini le avrebbe risposto di no. “Io e Melissa non stiamo più insieme – ha affermato Berrettini – quello che posso dire che abbiamo avuto un rapporto bellissimo intenso e c’è una grandissima stima l’uno per l’altra. Non andrò oltre a questo. Non mi piace condividere la mia vita privata. Non è successo nulla di particolare. La ringrazio per aver passato momenti bellissimi sia fuori che dentro il campo”.