Un selfie mentre è impegnato nel trucco e parrucco. Una foto semplice per comunicare novità in arrivo. Matteo Paolillo stuzzica la curiosità dei fan sui social, lasciando però intendere che Edoardo, il personaggio che interpreta in Mare Fuori, non ci sarà nella prossima stagione: “Eccomi in un paesino delle Marche. Felice di questa nuova avventura. Ho preparato tante cose che arriveranno presto”. E aggiunge: “Ho una chicca per voi, ho fatto un Ep per salutare Edoardo. Ci sono 3 featuring che non vi aspettate. 7 brani presto vostri (uno è Foglie d’Autunno)”. Quindi dà appuntamento per il prossimo mese: “Al momento non vi dico tutto. Solo che Aprile sarà un mese scoppiettante”.

Già nelle scorse settimane Paolillo intervistato da Vanity Fair aveva detto di essere pronto a lasciarsi alle spalle l’avventura di Mare fuori: “Io sono cresciuto con questo personaggio, è stato così intenso che è stato finora impossibile raccontare qualcos’altro. Ma sì, sono pronto a indossare panni diversi da quelli di Edoardo. Si sa che le cose iniziano e finiscono ma per il momento godiamoci questa stagione”. Ora il nuovo messaggio che pare proprio confermare l’addio.