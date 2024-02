Da due settimane il mondo del gossip ruota intorno a una sola notizia: la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Da quando Dagospia ha lanciato lo scoop della presunta rottura è un susseguirsi di voci, indiscrezioni, congetture. Per sperare di sapere qualcosa di più bisognerà aspettare domenica 3 marzo, quando l’influencer sarà ospite a Che tempo che fa (anche se non è detto che in quella sede voglia sbilanciarsi sul fronte privato). Nel frattempo il settimanale Oggi in edicola il 29 febbraio ricostruisce la storia tra i due evidenziando i punti che, uno dopo l’altro, hanno portato a una rottura che non sarebbe giunta come un fulmine a ciel sereno.

Stando all’articolo firmato da Alberto Dandolo i retroscena della vicenda fanno a pugni con la verità ufficiale, “secondo la quale sarebbe stato Fedez a chiudere il rapporto, abbandonando il tetto coniugale nella notte di domenica 18 febbraio”. A cominciare dal fatto che, scrive il giornale, il rapper avrebbe voluto che non trapelasse niente della crisi con la moglie pretendendo almeno di avvertire il primogenito Leone con l’aiuto di una psicologa.

Non solo: se ora si parla di un pool di avvocati da cui Ferragni si starebbe facendo seguire, la testata spiega che già quattro mesi fa aveva contattato un avvocato divorzista. Ben prima dunque dello scoop di Dagospia. D’altronde Chiara e Fedez avrebbero vissuto alti e bassi come una qualsiasi coppia già da diversi anni. Dandolo fa sapere che a un certo punto la relazione è stata davvero in bilico, complice anche la presunta inconciliabilità tra le madri dei due, ma qualcosa di più grande, la malattia di Fedez, ha portato tutto in secondo piano: “Un po’ per necessità, molto per amore, Chiara archivia i dissapori, dirotta sul marito tutte le energie”.

Il 2023 è però l’annus horribilis della coppia: il bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo fa infuriare l’imprenditrice, ed è l’inizio della fine. I due sembrano sempre più distanti. Lo scorso 9 settembre al matrimonio di Francesca, sorella di Chiara, chi era presente ha descritto il rapper “ombroso, solitario, quasi arrabbiato e completamente staccato dal clan Ferragni“. A peggiorare il tutto sono la depressione e i nuovi problemi di salute di lui. Ma un’ulteriore ombra è già dietro l’angolo.

Si tratta del Pandoro gate. “Fedez pretende il licenziamento immediato di Fabio Maria Damato (anch’egli indagato),

il manager più vicino alla moglie. Non lo ottiene, e dentro di lui comincia a strisciare un dilemma: Chiara è vittima inconsapevole o sapeva che alcune operazioni non erano trasparenti?” è il quesito riportato da Oggi.

Quindi gli ultimi sviluppi: dalle foto di Chiara senza anelli alla rimozione di Fedez dall’immagine profilo di lei su Instagram fino alla cena di San Valentino “in cui la felicità è recitata così male che l’effetto è quasi comico”. Ecco allora che, stando a una fonte vicina alla coppia, Ferragni avrebbe iniziato a pensare a una exit strategy per distogliere l’attenzione dalle vicende giudiziarie. Due le strade percorribili: “perseguire e annunciare una terza gravidanza o comunicare la fine della storia”. E sappiamo tutti quale ha scelto. Da quel che risulta alla testata, però, il 18 febbraio scorso non sarebbe stato Fedez a lasciare casa, ma sarebbe stata la moglie a mandarlo via: “Lui è riparato a casa della madre e ora cerca un appartamento in affitto nei paraggi dei suoi bimbi. A un amico ha scritto: ‘Sono sotto un treno'”. Il 22 febbraio arriva lo scoop di Dagospia e “da allora, Fedez vive nel terrore che la sue vecchie e coraggiose confessioni su depressione e psicofarmaci possano essere brandite dalla moglie come una clava per ottenere l’affido esclusivo di Leone e Vittoria”.

La parte che più colpisce dell’intera ricostruzione è però quella finale. Secondo il sempre beninformato Dandolo, infatti, “negli ultimi giorni, i Ferragnez si sono incontrati più volte, sempre a tarda sera. C’è un viottolo che porta alla pace. È stretto, ma in due ci si passa”. Che la coppia stia cercando di salvare il matrimonio e trovare un punto d’incontro?