Rischia di costare caro a Bianca Censori il suo ultimo look, diciamo così, “audace”. L’ex modella moglie del rapper Kanye West si trova a Parigi per le sfilate della Fashion Week ed è stata immortalata mentre andava a cena in un ristorante del centro indossando solo un pellicciotto e collant velate, senza mutande. Un outfit che ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti e dei media e che si è trasformato presto in una potenziale fonte di guai legali per lei.

Secondo quanto riportato da Cosmopolitan, l’outfit di Censori potrebbe aver violato una legge francese molto severa in materia di pubblica decenza, esponendola a rischi legali significativi. L’articolo 222-32 del nuovo codice penale francese specifica infatti che l’esibizione sessuale deliberata in luoghi accessibili al pubblico può essere punita con una pena fino a un anno di reclusione. Motivo per cui ora rischia una denuncia e una possibile multa fino a 15.000 euro.

Non è la prima volta che Bianca Censori attira l’attenzione con le sue scelte di abbigliamento audaci. Già durante la Fashion Week di Milano, la coppia West-Censori ha fatto parlare di sé: lei si era presentata con un body sgambatissimo di pelle, lui con le lastre di titanio sui denti.

Bianca Censori could face prison or a fine of €15,000 after she made an explicit outing in Paris by going underwear-free for a dinner with Kanye West pic.twitter.com/sksqjx89m8 — Naija (@Naija_PR) February 28, 2024