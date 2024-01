Braccio destro, presenza fissa al suo fianco. Fabio Maria Damato, manager e stretto collaboratore di Chiara Ferragni, è indagato per truffa aggravata per i casi del pandoro e delle uova di Pasqua nell’inchiesta della Procura di Milano. Il nome compare nel provvedimento del procuratore della Cassazione sulla competenza territoriale (sarà la procura di Milano a indagare su casi di presunta truffa). Ma chi è Fabio Maria Damato? Nelle ore immediatamente successive alla notizia della multa che l’Antitrust ha fatto a Ferragni e Balocco, si vociferava di un Fedez arrabbiato proprio con manager e pronto a chiederne il licenziamento. Voci, rumors, nulla di confermato.

Damato è general manager di TBS e di Chiara Ferragni Collection. Il grande pubblico lo ha conosciuto attraverso la serie tv The Ferragnez, nella quale l’imprenditrice digitale lo definisce “il mio braccio destro, sinistro, tutto”. E aggiunge: “Mi aiuta in qualsiasi attività lavorativa”. Laureato nel 2008 alla Bocconi, fashion editor e autore di articoli di moda per testate come Amica o MF Fashion, Damato lavora per The Blonde Salade dal 2017. Spesso immortalato nelle stories Instagram di Chiara Ferragni, in alcune foto con gli amici postate dall’imprenditrice digitale “post pandoro Gate” erano presenti i suoi amici Pardis Zarei e Angelo Tropea ma di Damato nessuna traccia.