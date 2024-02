“La salute mentale e fisica devono andare di pari passo, ma quella mentale in questo Paese non viene considerata“. Lo ha detto Fedez, durante un incontro con 370 studenti, che hanno riempito tre sale del Circolo dei Lettori di Torino. Fedez ha raccontato la sua esperienza con la malattia e con l’uso del psicofarmaci. “Ho affrontato un tumore al pancreas molto raro e ho dovuto fare i conti con la morte nonostante io sia un privilegiato – ha raccontato Fedez – in quel periodo ho avuto l’esperienza peggiore con gli psicofarmaci. Ne prendevo addirittura sette e il medico che me li dava non comprendeva che stavo male”. Il cantante si è aperto con i 370 ragazzi del liceo Passoni, di Piazza dei Mestieri e di Immaginazione Lavoro, parlando della sua paura di morire a causa del tumore al pancreas che ha dovuto affrontare e della sua depressione, che ha definito “farmaco resistente”. Il rapper ha risposto alle domande dei ragazzi sull’argomento, sottolineando come la “salute mentale non sia minimamente presa in considerazione dai media e dalla politica, perché non porta voti e non porta soldi”. Ha invitato poi i giovani a curarsi dalla depressione, nel caso ne fossero colpiti. Un malattia questa che a detta sua non si può affrontare da soli o con consigli motivazionali. “Se vi prescrivono i farmaci non abbandonate la terapia”, come ha spiegato invece di avere fatto lui.