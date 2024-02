Non si fermano le indiscrezioni circa il momento difficile che Chiara Ferragni e Fedez stanno vivendo. Tra le ultime voci ci sono quelle riportate da Riccardo Signoretti. Il direttore di Nuovo interviene a Mattino Cinque News fornendo ulteriori dettagli: “Si dice che Fedez da mesi dormisse nella camera degli ospiti e che vivessero da separati in casa da un pezzo“. A Federica Panicucci che chiede quale sia allora il motivo della cena di San Valentino al ristorante di Cracco a Milano condivisa sui social, Signoretti risponde: “Forse era già programmata, non lo so. Sarà un accordo con il ristorante, si può pensare di tutto, è San Valentino han fatto la cena ma si racconta anche che ci sia stata una litigata tornati a casa dopo la cena. Se ne dicono di tutti i colori”.

Il direttore riferisce altri pettegolezzi di cui è venuto a conoscenza e che riguardano la presunta volontà del rapper di cambiare aria: “Sembra che lui sia proprio da un’altra parte, stia anche già cercando casa, ho letto che avrebbe un budget di 17mila euro al mese per l’affitto. Anzi, una mia amica mi ha detto che lui ritornato da Miami avrebbe confidato che intende andare a vivere, o comunque spostarsi più spesso, negli Stati Uniti, dove è molto amico di un manager importantissimo di un’azienda automobilistica che è sposato con una cantante e che gli avrebbe offerto appoggio per ricominciare o approfondire la carriera musicale in Florida”.