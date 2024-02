“Orgogliosa di questo meraviglioso rientro“. Elodie non può essere più fiera del “suo” Andrea Iannone, che, per la prima volta in gara dopo 4 anni di assenza a causa della controversa squalifica per doping, torna in sella e sale sul podio nella prima gara del mondiale Superbike. “Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita!” scrive sui social la cantante, condividendo le immagini del successo del pilota, “Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. C***o se ti amo!!! @andreaiannone avanti”.

A sorpresa spunta anche il commento di Belen Rodriguez, ex fidanzata di Iannone. I rapporti tra di loro devono essere molto buoni viste le parole spese dalla showgirl, che mostra di essere partecipe della gioia del pilota e anche della coppia che lui forma con Elodie: “Quanto sono felice! La determinazione e il cuore buono vincono sempre! Siete una favola”.