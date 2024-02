“Fedez farà causa a Chiara Ferragni chiedendole 10 milioni di euro per danni d’immagine”. A dirlo è il sito di Fabrizio Corona, DillingerNews. Nella questione più dibattuta degli ultimi giorni, quella relativa alla presunta rottura tra il rapper e l’influencer, si inserisce anche lui, l’ex re dei paparazzi, che lancia quello che viene definito sui social della testata “lo scoop clamoroso”. Ecco cosa si legge nell’articolo dedicato ai Ferragnez: “Federico e Chiara non hanno saputo reggere il primo scossone, la prima battuta d’arresto, la prima caduta […] Fedez pare che farà una causa milionaria contro la ex moglie per un danno di immagine che sarebbe ricaduto su di lui, e che in un momento di separazione non potrebbe accettare e secondo alcune voci potrebbe dar luogo a una richiesta di risarcimento […]”. Solo il tempo ci darà conferma o smentita di questa indiscrezione.