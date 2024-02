Per la prima uscita pubblica dopo la presunta rottura con Chiara Ferragni Fedez sceglie la sfilata di Donatella Versace. In un video postato online si vede il rapper seduto in prima fila all’evento della stilista nell’ambito della Fashion Week milanese. Intercettato dall’Ansa l’artista preferisce non rilasciare dichiarazioni malgrado l’insistenza delle giornaliste. “Perché sono qui? L’ho già spiegato. Riprendete pedissequamente ciò che ho detto, copiatelo e incollatelo“. Il riferimento è al breve scambio di battute che Fedez aveva avuto qualche ora prima con le telecamere di Pomeriggio 5 a cui aveva spiegato: “Io alla sfilata di Versace? Sì andrò perché Donatella è una mia grandissima amica e mi è molto vicino in questo momento”.

“Non ho intenzione di parlare, davvero non ho voglia” ripete il cantante ai microfoni della stampa presente all’evento di Versace. Sigaretta elettronica in mano e sguardo spesso fisso sullo smartphone, Fedez per la prima volta presenzia alla sfilata senza la moglie. T-shirt nera e pantaloni marroni, il rapper non rinuncia all’appuntamento modaiolo. D’altronde l’amicizia con Donatella Versace è nota e solo pochi giorni fa sui social aveva mostrato di essere a casa della stilista e di aver cenato in sua compagnia.