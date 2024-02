Chiara Ferragni “non era preparata” a quanto accaduto con Fedez. Lo fanno sapere fonti vicine all’imprenditrice digitale riportate da Ansa secondo le quali “ora aspetta di capire se è una decisione definitiva e se, quindi, è una cosa seria”. La scelta del rapper di andare via di casa, come affermato ieri da Dagospia, è arrivata “in un periodo obiettivamente difficile” per lei. L’influencer da mesi è infatti alle prese con il Pandoro gate che tanti pensieri le ha procurato. Eppure, come riporta il Corriere della Sera, Ferragni “previdente aveva già consultato un celebre divorzista sull’affido di Leone e Vittoria”.

A commentare le voci di una presunta rottura è anche la mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, che chiamata in causa dall’Adnkronos spiega: “In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla. Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”.