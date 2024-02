Alla fine la Lega ha accelerato e ha voluto dirigersi dritta contro un muro. Il suo emendamento al decreto Elezioni per estendere a tre i mandati possibili per i presidenti di Regione è stato bocciato senza appello. Il Carroccio, in commissione Affari costituzionali del Senato, si è ritrovato da solo perché Fratelli d’Italia, Forza Italia e Udc hanno votato contro e con loro tutto il campo progressista (Pd, M5s e Verdi-Sinistra). Con i leghisti ha votato solo Italia Viva, forse per effetto di quel tic sempre più frequente di votare volentieri con pezzi di centrodestra. “Vota il Parlamento, andiamo avanti”, aveva detto alla stretta vigilia del voto il leader del Carroccio Matteo Salvini ad Agorà, su Rai 3. Il risultato finale è stato: 4 sì, 16 no, un astenuto (della Südtiroler Volkspartei) e un senatore che non ha partecipato (l’esponente di Azione). La norma, se fosse stata approvata, avrebbe favorito tra gli altri il presidente del Veneto Luca Zaia.

In questo caso il governo si era rimesso all’Aula, mentre il relatore della legge Alberto Balboni di Fratelli d’Italia (che è anche presidente della commissione) aveva espresso contrario su un altro emendamento che prevedeva i tre mandati per i sindaci dei Comuni maggiori. Quest’ultimo testo, forse per tentare di avvicinare le posizioni, era stato ritirato dalla Lega prima del voto.

Sull’argomento in mattinata si era pronunciato anche il presidente della Liguria Giovanni Toti, uno dei governatori interessati dalla modifica: il governatore ha invitato a “mettere ordine” nella materia, paventando “un contenzioso tra governo centrale e Regioni quasi infinito“: “La Costituzione prevede che gli statuti e le leggi elettorali siano competenza esclusiva delle Regioni”, ricorda a Mattino Cinque. E attacca: “Sento con grande faccia tosta parlamentari, che sono in Parlamento dagli anni Novanta del secolo scorso, concionare contro il terzo mandato di sindaci e amministratori che sono sul territorio. Il vincolo del terzo mandato non esiste in nessuno Stato d’Europa“.

Ma la Lega non si arrende, promessa di Paolo Tosato, vicepresidente leghista della commissione: “Per noi la partita non è chiusa – dice – Continuiamo a ritenere che la scelta o la bocciatura di un rappresentante del popolo, ad ogni livello, debba passare dal voto dei cittadini e non da una decisione dei partiti. Uno, due, tre, quattro mandati. Qual è il criterio oggettivo per stabilire quale sia la scelta giusta? Nessuno. Noi ci fidiamo dell’unico giudizio che conta in democrazia: il voto popolare”. Insomma i leghisti ripresenteranno le loro proposte: “Cercheremo di convincere i nostri alleati di maggioranza a rivedere le loro posizioni”.

Quanto a Italia Viva, la spiegazione del voto a favore dell’emendamento della Lega è questo: il sì, spiega la senatrice Dafne Musolino, è stato deciso “per far emergere la divisione all’interno della maggioranza, e denunciare lo scontro muscolare, politico, tra Meloni e Salvini. Per questo la risposta deve essere politica. Ci rammarichiamo che nelle opposizioni abbia prevalso una logica divisiva e non si sia riusciti a fare fronte comune. Il che oggettivamente va a favore della maggioranza”.