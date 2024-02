Dalla festa per il battesimo alla rissa il passo è stato breve. Lo scorso sabato, come riportato da Il Messaggero, sei persone sono rimaste coinvolte in un’accesissima lite che avrebbe procurato ad uno di loro la rottura del setto nasale, oltre che fratture multiple agli arti superiori. Il motivo degli scontri? La combinazione di fattori che avrebbe scatenato il diverbio fisico sarebbe stata qualche bicchiere di troppo, sguardi ritenuti “fuori posto” e parole troppo pesanti.

Pochi istanti, poca lucidità e le colluttazioni non si sono fatte attendere. I coinvolti hanno un’età compresa tra i 25 e i 38 anni. La rissa, avvenuta ad Assisi (Umbria) in un ristorante di Bettona, avrebbe sconvolto i presenti ed il personale del locale che non ha esitato a chiamare le forze dell’ordine, dopo vani tentativi di riportare la situazione sotto controllo. Le indagini, con l’identificazione dei partecipanti, sono sfociate nelle sei denunce a piede libero alla procura perugina.