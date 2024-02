È passato ormai quasi un anno da quando Fedez e Luis Sal hanno avuto delle divergenze tali da portare alla fine del loro sodalizio professionale con l’addio dello youtuber al loro podcast “Muschio Selvaggio”. Tutto era iniziato subito dopo il Festival di Sanremo 2023, per culminare poi con una serie di botta e risposta social passati alla storia (ricordate il celebre “dillo alla mamma, dillo all’avvocato”?). Bene, 0ra si riaccendono i riflettori su quei momenti perché l’influencer campano Alessandro Rosica, meglio noto con il nome d’arte di “Investigatore Social”, dovrà affrontare un processo con l’accusa di diffamazione per le insinuazioni fatte all’epoca su una presunta relazione proprio tra il rapper marito di Chiara Ferragni e Luis Sal. A dare la notizia è Repubblica, secondo cui Rosica è stato citato in giudizio per diffamazione a seguito delle sue dichiarazioni su Fedez e il suo ex collaboratore Luis Sal.

Con oltre un milione e 400 mila follower su Instagram, “Investigatoresocialofficial” è il profilo dal quale Alessandro Rosica commenta e critica personaggi della tv e dello spettacolo: si presenta come “esperto di gossip e critico”, garantendo “No fake news” ma ora le sue dichiarazioni sono diventate oggetto di un processo per diffamazione presentato da Fedez, il quale accusa l’influencer di aver offeso la sua reputazione con insinuazioni infondate. La querela è stata depositata con l’assistenza legale degli avvocati Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci: nel testo, citato da Repubblica, si legge che l’influencer avrebbe “offeso la reputazione di Lucia addebitandogli una relazione extraconiugale con il socio Luis Sal”.

Tra gli episodi contestati a Rosica, c’è quello del 22 maggio scorso, quando lui, commentando le immagini di un episodio della serie “I Ferragnez” con Fedez e Chiara Ferragni, faceva riferimento alla lite con lo youtuber: “Il problema è come hanno buttato fuori dal progetto Luis Sal. Ma soprattutto il perché (..) lui ne parla come se nulla fosse, però non parla.. parla ma non parla.. (…). Luis non parlerà mai, piuttosto inventerà una bufala per sviar tutto (…). Fate tanto i paladini di sto gran cavolo e poi vi vergognate di dire che vostro marito è bisex”, aveva insinuato Rosica rincarando poi la dose nel rispondere ai commenti dei suoi follower.

Rosica, in risposta alla querela arrivata dal rapper, aveva continuato a perseguire la sua linea di attacco, pubblicando pesanti insinuazioni sul presunto rapporto tra Fedez e Luis Sal, sottolineando come le sue affermazioni siano mirate a rivelare la verità. “Denunciato perché vi ho aperto il mondo sulla sua relazione segreta con un uomo”, aveva detto su Instagram. E ancora: “Ciao Fedez, auguri, grazie della querela – scrive ancora a metà settembre -. Non c’è cosa peggiore di vergognarsi di essere sé stessi”. La querela, secondo la procura di Santa Maria Capua Vetere, è basata su una serie di insinuazioni fatte da Rosica tra maggio e settembre 2023, considerate come parte di un “medesimo disegno criminoso” dal pm. L’avvocato Gabriele Minniti, rappresentante legale di Fedez, ha sottolineato l’importanza di regolamentare l’uso dei social media, affermando che diffondere notizie false sulla vita delle persone, anche se pubbliche, costituisce un reato.

La prima udienza del processo è prevista per aprile davanti al giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ma intanto Rosica, nel commentare la notizia sui social, ha detto: “Mi sono già confrontato con Fedez e ci siamo chiariti da persone adulte. Inoltre ha problemi molto più grossi da risolvere, invece che pensale a queste ca**te. Non è andata proprio così la storia raccontata da me e comunque denunciare una persone perché a detta sua fa intendere che tu sia bisex è una roba incredibile. Scelta che accetto, ma che non condivido. Li distruggono notte e giorno, fanno finta di niente e si attaccano a certe piccolezze. Come sempre la stampa esagera e travisa”.