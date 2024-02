“Come sto? Sto meglio. Il mio organismo attacca il mio organismo, è una malattia autoimmune. Ho imparato anche questo termine e stanno cercando di trovare una cura che vada bene per me”. Esordisce così Costantino Vitigliano a Verissimo. L’ex tronista di Uomini e Donne è tornato ospite del salotto di Silvia Toffanin per aggiornare sulle sue condizioni di salute, dopo la “misteriosa” malattia che l’ha colpito ormai diverse settimane fa. “Mentalmente sto meglio. Sono dimagrito tantissimo, ma sto recuperando”, spiegato rassicurando la conduttrice e tutto il pubblico. “Ho una macchia sull’aorta ombelicale. Sono andato in ansia totalmente perché mi hanno mandato nel reparto tumorale. 29 giorni di esami senza avere risposta”, ha raccontato Costantino.

E ancora: “Anche se sono in compagnia, mi sento solo, non mi vedo come ero prima. Stamattina ho portato per la prima volta mia figlia a scuola, lei mi fa sorridere e cerco di trarne la parte buona, anche se non c’è. Da un momento all’altro si è spento un interruttore e sto cercando di riaccenderlo”. Tutto è iniziato quasi per caso e certo mai si sarebbe immaginato un simile iter: “Sono andato dal dottore perché avevo questo dolore allo sterno e lui mi ha fatto fare l’eco e da lì è nato tutto il percorso. L’aorta sta migliorando ma non possiamo saperlo finché non capiamo come far svanire questa macchia, vediamo se sarà necessario mettere uno stent all’aorta, ma io spero di no”, ha concluso Vitigliano.