È trascorsa esattamente una settimana da quando Angelina Mango ha trionfato al Festival di Sanremo 2024, con “La Noia“. Il brano su Spotify conta quasi 16 milioni di streams e continua a macinare ascolti ovunque: dalla radio ai social, specialmente su TikTok. Un grande successo per Angelina, la cantante ex Amici che può condividere i momenti più belli (e non solo quelli certamente) con Antonio Cirigliano, musicista con cui è legata da circa 2 anni e mezzo. La loro storia è sempre stata tenuta nell’ombra. Antonio, infatti, è molto riservato e non ama stare sotto i riflettori. Ma è logico che, da una settimana a questa parte, sia cresciuto l’interesse nei suoi confronti. E anche nei confronti della sua famiglia.

Così il papà – Giuseppe, di professione veterinario – è stato raggiunto dal settimanale Di Più, a cui ha raccontato qualcosa di inedito sul figlio Antonio, sulla relazione tra lui e Angelina ma anche sul rapporto che Giuseppe stesso ha con la cantante. “Mio figlio e Angelina si vogliono bene, vivono insieme, sono ragazzi discreti e molto riservati. Noi rispettiamo la loro riservatezza, il loro modo di vivere la vita nel mondo dello spettacolo. Sono così giovani, è giusto che si costruiscano da soli il loro avvenire”, ha esordito. Quindi ha raccontato: “Hanno iniziato a suonare insieme a Milano. È lì che si sono conosciuti. La prima volta che ho conosciuto Angelina? Me la ricordo per quella grande timidezza che hanno entrambi e che li lega, Antonio presentò Angelina a me e a sua madre dicendoci che era un’amica. Ma ci sembravano troppo felici perché fosse vero, e a noi bastava solo quello. Però capimmo subito che il rapporto era molto forte. Conoscendo nostro figlio, fu scontato che non ci avrebbe detto altro”.

Subito il signor Giuseppe è rimasto colpito dal carattere della ragazza: “È un sole: può dare luce a chiunque abbia al suo fianco”. Con lei si è instaurato un bellissimo rapporto, ma ci tiene a sottolineare un fatto: cioè che non vorrà mai sostituirsi al padre (il compianto Pino Mango). “Cerco di essere sia il padre di Antonio sia una figura presente nella vita di Angelina. Però non è mia intenzione sostituirmi al padre, assolutamente: non sarebbe giusto e non lo concepisco. Se c’è da dare un consiglio, però, Angelina sa che può contare su di me. Conosco anche Laura (Valente, ndr), la madre di Angelina: a Milano è lei il riferimento per le cose dei figli”.

Infine, su una presunta crisi di cui si era parlato qualche settimana fa, il papà del fidanzato di Angelina ha chiarito: “Alla loro età non è facile capire quello che nasce e quello che muore. I sentimenti dei ragazzi sono cose loro, sono cose delicate. Un genitore deve lasciare che vadano da soli, che si fermino e magari ripartano”.