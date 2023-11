È cominciato tutto col settimanale Chi che ha parlato di un “accordo economico e di un patto di riservatezza” tra Fedez e Luis Sal, ormai ex compagni di conduzione nel podcast Mucchio Selvaggio. Ma Luis Sal, a poche ore dall’uscita dell’indiscrezione, ha smentito: “Ciao muschietti selvaggi, piccolo aggiornamento dato che stanno uscendo vari articoli sui giornali: non c’è stato alcun accordo, tantomeno di riservatezza. Anzi siamo in causa (fatta da Federico) e mi sto difendendo“. Per comunicarlo, lo youtuber ha scelto di usare il profilo Instagram di Muschio Selvaggio. La foto? Lui con una maschera di bellezza. E non è tardata la risposta di Fedez, sempre via social, con una story: “Confermo, non c’è nessun accordo di riservatezza, non c’è nulla. E quando c’è una società al 50% tendenzialmente le cose si risolvono davanti a un giudice, almeno fra adulti. Noi continuiamo a lavorare a testa bassa, le puntate stanno andando molto bene e continueremo a fare il nostro”. Il riferimento è al fatto che il podcast va avanti senza Luis Sal ma con un nuovo co-conduttore, Davide Marra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Muschio Selvaggio Podcast (@muschioselvaggio)