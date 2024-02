“Qui si può dire tutto. Sono trent’anni che qui da me si può dire tutto“. Con queste parole Mara Venier ha aperto la puntata odierna di Domenica In, chiudendo una volta per tutte le polemiche che per tutta la settimana hanno infiammato il dibattito per quanto accaduto domenica scorsa durante il suo speciale Sanremese quando si era trovata a leggere in diretta una nota dell’ad Rai Roberto Sergio dopo le invocazioni alla pace di Ghali e la “regola dell’accoglienza” tutta italiana ricordata da Dargen D’Amico. Così, dopo aver fatto il suo ingresso in studio sulle note di “Eh già” di Vasco Rossi, cantando il ritornello “io sono ancora qua”, la conduttrice ha ribadito la sua posizione, prima di dare ufficialmente il via alle interviste in scaletta.