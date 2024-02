La leggendaria rockstar britannica Elton John ha deciso di vendere all’asta oltre 900 oggetti provenienti dal suo ex attico di Atlanta, negli Stati Uniti. La serie di aste, gestite da Christiès a New York, culminerà nella sessione che si terrà dal vivo di mercoledì 21 febbraio al Rockefeller Center, con un incasso stimato di 10 milioni di dollari. Una decisione che fa seguito alla vendita, lo scorso autunno, della residenza americana del rocker e del marito-manager David Furnish per oltre 7,2 milioni di dollari.

La collezione messa all’asta comprende una vasta gamma di oggetti, dai memorabilia legati alla carriera musicale di Elton John a opere d’arte di valore. Tra i pezzi più significativi, spicca il pianoforte a coda Yamaha su cui Elton John ha composto gli spettacoli di Broadway di successo “Billy Elliot” e “Aida”, offerto a 50.000 dollari. Un ritratto dell’artista dipinto da Julian Schnabel è stimato a 300.000 dollari, mentre un trittico di Banksy del 2017, raffigurante un uomo mascherato che lancia un mazzo di fiori, è quotato 1,5 milioni di dollari.

Ci sono poi gli iconici occhiali da sole di Elton John, stivali argentati e persino un costume di scena in avorio e oro degli anni ’70, realizzato dalla designer tessile Annie Reavey, saranno messi all’incanto. L’opera “Your Song” di Damien Hirst, dedicata a Elton John e David Furnish, è stimata tra 350.000 e 450.000 dollari. La vendita include anche una serie di oggetti legati all’affinità del “baronetto” con la famiglia Versace, come le camicie vintage di Gianni Versace, stimate tra i 4.000 e i 6.000 dollari, oltre a stoviglie e arredi per la casa.

Inoltre, Elton John, durante la sua permanenza in Georgia, ha accumulato una ricca collezione di lavori fotografici di artisti di fama mondiale come Dorothea Lange, André Kertész, Andy Warhol, Cindy Sherman e Robert Mapplethorpe. Queste fotografie originali, che testimoniano i gusti eclettici dell’artista, entreranno anch’esse all’asta, rendendo l’evento un viaggio attraverso la storia e la cultura personali di Elton John. Insomma, i fan avranno – a caro prezzo – l’opportunità unica di possedere un pezzo del patrimonio del leggendario artista.