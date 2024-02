La prima puntata di “Tale e Quale Sanremo 2024″ si è conclusa non senza polemiche. Tra i protagonisti dello show di Rai 1 condotto da Carlo Conti c’è Scialpi, concorrente dell’ultima edizione che aveva impressionato il pubblico vincendo una puntata di “Tale e Quale Show 2023” con una grande interpretazione di Domenico Modugno e della sua celebre canzone “Volare“. Tuttavia, un infortunio al piede aveva costretto Scialpi a ritirarsi dalla gara: ora la partecipazione a Tale e Quale Sanremo è stata per lui l’occasione di riscatto.

Peccato che qualcosa sia andato storto. Il cantante aveva infatti espresso il desiderio di riproporre l’imitazione di Domenico Modugno in questa nuova edizione del programma ma, come lui stesso ha rivelato in una storia su Instagram, non gli è stata data l’opportunità di farlo. Stando alle sue parole, infatti, gli sarebbe stato imposto di scegliere tra Eros Ramazzotti e un altro artista, e alla fine, ha optato per Ramazzotti.

Il mistero dietro questa scelta è stato svelato durante la puntata: l’interpretazione di Domenico Modugno era stata affidata ad un altro concorrente, Massimo Lopez. La classifica finale ha, in un certo senso, dato ragione a Scialpi: la sua interpretazione di Eros Ramazzotti non ha convinto i giudici, suscitando persino il sarcasmo di Cristiano Malgioglio, che si è chiesto chi abbia pensato di assegnargli quel ruolo. D’altra parte, invece, Massimo Lopez ha ricevuto numerosi complimenti, posizionandosi al secondo posto nella classifica finale. Il trionfo è andato ad Alessandro Greco, mentre Scialpi ha dovuto accontentarsi di una posizione più bassa.

Poche ore fa, ecco che Scialpi è tornato sulla questione con un post pubblicato su Instagram: “Quando mi hanno proposto tale e quale Sanremo con entusiasmo il primo cantante a cui ho pensato è stato MODUGNO con ‘meraviglioso’ mi è stato risposto che non si poteva fare perché lo avevo già fatto dopo tre mesi di inferno passati tra rottura di piede riabilitazione e tanta tanta voglia di combattere per rimettermi non avendo neppure tempo di pensare e ponderare ho proposto forse ingenuamente Zucchero o Eros Ramazzotti probabilmente ho sbagliato probabilmente qualcuno ha sbagliato anche a dire che Modugno non si poteva fare visto che poi me lo sono trovato in puntata fatto da Lopez, ma sono incidenti di percorso che cercherò di non far cadere mai mai mai più”.