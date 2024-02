Uno studente di 14 anni è precipitato dal terzo piano dell’Istituto superiore Savoia-Benincasa di Ancona. Il ragazzo, caduto proprio dalla finestra della sua aula, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Torrette di Ancona. Ad attutire la caduta, fortunatamente, il folto manto erboso che si trova sotto alla finestra.

La dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire e nessuna ipotesi è esclusa, compresa quella di un gesto volontario forse legato a un brutto voto. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche i carabinieri, che conducono le indagini, la polizia e la polizia locale. Il ragazzo, stando all’ultimo bollettino medico, ha riportato un trauma toracico e un trauma del bacino con fratture multiple: sottoposto a indagini diagnostiche e valutazione multidisciplinare, è stato poi trasferito in un reparto diverso dal pronto soccorso.

Il 14enne, comunque, stando a quanto detto dalla preside Maria Alessandra Bertini all’Ansa, “ha riferito ai sanitari quello che è successo”. Le sue condizioni sono “meglio del previsto, considerando quello che è successo”, aggiunge la dirigente scolastica, sottolineando di essersi subito “precipitata sul posto, insieme ad altri docenti”. Quanto all’ipotesi che il fatto sia legato ad un brutto voto, la preside puntualizza: “Su questo non so nulla, so che il ragazzo ha ricevuto la pagella pochi giorni fa e che non ha neppure un’insufficienza”.

Intanto, ha fatto sapere Bertini, è stato subito attivato “il servizio di consulenza psicologica dell’ospedale materno infantile Salesi” e “la psicologa ha già preso in carico la classe” del 14enne. “Concorderemo un cronoprogramma di incontri – aggiunge – perché i ragazzi debbono essere supportati, oltre che dalle risorse scolastiche, anche da esperti esterni. Ma tutta la comunità scolastica è sconvolta”. Il fatto “è avvenuto in classe durante la terza ora – racconta (e non durante la ricreazione come si era appreso in un primo momento, ndr) – erano presenti tutti i compagni, era presente la docente, improvvisamente è caduto“.

In ospedale sono presenti i genitori, la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico, gli assessori del Comune di Ancona Antonella Andreoli, Manuela Caucci, Marco Battino. Il sindaco Daniele Silvetti ha mandato un messaggio di vicinanza alla famiglia.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).