Harry vuole tornare a casa, solo per dare una mano alla famiglia reale ridotta ai minimi storici e solo finché Carlo III non si sarà completamente rimesso. Il piano, rivelato dal Times, avrebbe spiegato il senso dell’intervista del duca del Sussex al network americano ABC, venerdì: ribadire il suo amore per la famiglia per ritornare tra le braccia della corona e fare la sua parte, viste le difficoltà del momento. La malattia del padre, Carlo III al quale è stato diagnosticato un cancro, nei pensieri di Harry, sarebbe l’occasione per riunire tutti mettendo da parte i vecchi rancori e ridando a lui gli incarichi reali ai quali aveva rinunciato quattro anni fa. Pro tempore.

Padre e figlio ultimamente si sarebbero riavvicinati e a confermarlo ci sarebbero molte fonti vicine al duca del Sussex che parlano di conversazioni molto “affettuose” tra i due, una novità dopo la fuga in America e la serie infinta di rivelazioni scottanti sulla famiglia reale lanciate attraverso ogni mezzo. Secondo quanto trapelato dai bene informati, Carlo sarebbe ben consapevole delle difficoltà attraversate dalla corona in questo momento; con lui fuori gioco e Kate a casa fino a dopo Pasqua, la monarchia ha perso i suoi gioielli e così il suo smalto. No solo, per quanto i pochi rimasti attivi si stiano dando un gran daffare per cercare di onorare tutti gli impegni ai quali i reali sono normalmente chiamati, l’effetto patinato e glorioso dei Windsor è per lo più perduto e il sogno “reale” spento.

La principessa Anna è una lavoratrice instancabile ma non ha il fascino di Kate Middleton; il principe Edoardo e la moglie Sophie ce la mettono tutta ma non sono minimamente paragonabili ai principi del Galles, sopratutto quando si muovono con la famiglia al completo e comunque, nessuno è il re. Questi sono dati di realtà, così come il carisma e la fascinazione che Harry ha sempre esercitato e che alcuni commentatori considerano una eredità della madre, Lady Diana.

Questo sarebbe sicuramente un punto a suo favore, da sommare al progetto che la regina Elisabetta II aveva in serbo per i due duchi del Sussex, ovvero diventare ambasciatori del Commowealth. Il compito che aveva in serbo per loro, oggi sarebbe più che ami attuale, innanzitutto perchè Carlo III, per via della sue condizioni di salute, ha dovuto rinunciare a molti impegni e visite di stato in giro per il mondo e per le colonie (le poche rimaste e per questo da coccolare).

Ma non solo lui, basti pensare al viaggio che William e Kate avevano programmato per marzo in Italia, dove era prevista anche una udienza dal Papa, anche questo cancellato all’agenda per via delle condizioni di Kate. Non va poi dimenticato il flop assoluto della visita del 2022 ai Caraibi dei due, allora duchi di Cambridge, che face cadere diverse teste nello staff di Kensington Palace, a fronte della popolarità dei duchi del Sussex fuori dal Regno Unito.

La presenza dei reali nel mondo fa parte di quell’esercizio di soft power che è vitale per la corona e per tutta la Gran Bretagna e che ora è messo molto a rischio. Certo, “molto è stato detto da ambo i fronti negli ultimi anni” ha ammesso la fonte del Times, “ma non si può sminuire il valore dei legami di sangue e adesso ci sono anche aspetti pratici da considerare, viste le condizioni di Carlo e Kate”. Tutto vero, ma come la prenderà il resto della famiglia?

Nessuno ha dimenticato che nelle 24 ore trascorse da Harry a Londra per vedere il padre, il 6 e 7 febbraio, William non ha trovato un minuto libero nella sua agenda per incontralo. Elisabetta II, quando si consumò la rottura, mise in chiaro che “non si poteva stare con un piede fuori e uno dentro”. Il commentatore sentito dal Daily Mail, Hugo Vickers, ha categoricamente escluso che ci sia qualcuno diposto a riprendersi Harry in casa. “La risposta è no” ha tagliato corto spiegando che si può fare pace, certo, ma con i tempi giusti.

Del resto, tra il documento su Netflix, l’intervista a Oprah Winfrey, ed il libro “Il Minore”, Harry ha dato fuoco alle polveri sparando ad alzo zero contro tutto e tutti, come può pensare di rimettersi in marcia per una famiglia che ha così tanto criticato e disprezzato? Come si può pensare che William sia disposto a dividere le sue luci della ribalta con il fratello che gliene ha dette di tutti i colori senza risparmiare nemmeno Kate? A Sandringham nel 2020 si consumò il divorzio tra Harry e la sua famiglia, chissà se sarà di nuovo quello il luogo della vera riconciliazione, mentre Carlo III cerca di curare il suo brutto male.