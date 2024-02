Sulle mance ai camerieri ognuno ha il suo punto di vista. Le tradizioni, del resto, sono diverse da Paese a Paese. Ma su una cosa non si scappa, quando non sono percentuali obbligatorie è sempre il cliente a decidere se lasciare la mancia al cameriere o non lasciarla. Un segno di gradimento del servizio che il cameriere non impone. Tanto meno con un doppio inganno: al ristorante e al cliente stesso. È successo invece proprio questo a Sunny, una ragazza americana che, in un video diventato virale su TikTok, ha raccontato del trucco utilizzato da una cameriera per guadagnare qualche soldo in più a spese del titolare del locale e della stessa cliente, alla sua seconda volta nel locale.

Come se ne è accorta? Si è è ritrovata un addebito molto più alto del previsto sulla sua carta di credito. Ma avrebbe anche potuto non farci caso e non sventare la truffa. Lo spiega con aria sconsolata e incredula nel suo post: “Sono stata truffata da una cameriera il fine settimana scorso”. Ma poi la soddisfazione di aver scoperto la truffa prende il sopravvento sull’amarezza: “Vi dico com’è successo”.

Ecco cosa racconta Sunny: era tornata in quel ristorante in compagnia della sua ragazza, per mangiare il pesce. In entrambe le occasioni è la stessa cameriera a servirla, informandola che le bevande saranno gratis. Un’usanza abbastanza frequente all’estero. Promessa mantenuta. Alla fine della cena la cameriera le comunica, infatti, che i drink consumati non sono stati messi nel conto e che pretenderebbe che quei soldi le fossero dati sotto forma di mancia.

Sunny specifica tranquillamente nel suo video che un giro di drink offerto ‘dalla casa’ può giustificare una mancia più alta alla fine del servizio. Ma non si tratta certo di un’imposizione al cliente, una sorta di ricatto a cui il barista o il cameriere ricorrono per fare soldi a discapito del titolare dell’attività. Di solito tutto è lasciato alla volontà del cliente. In questo caso invece la cameriera ha chiesto e preteso il pagamento aggiuntivo a fronte della gratuità delle bevande come fosse dovuto. E ha addebitato quella cifra aggiuntiva sulla carta di credito della cliente.

“Era molto aggressiva, come se quei soldi fossero già suoi e io dovevo solo darglieli. Mi sentivo sotto pressione ma non ero mica stata io a chiederle di non farmi pagare le bevande”, si sfoga Sunny che racconta inoltre di aver notato che il ‘discorsetto’ della cameriera si rivolge sempre allo stesso target di clienti: persone giovani e vicine alla sua età, non adulti.

Non solo. Per l’intera durata del servizio la cameriera si comporta da maleducata e aggressiva tanto che in quel momento la ragazza comincia a pensare di chiamare il titolare, “un gentile signore straniero” per fargli sapere del modo di fare della sua dipendente. Ma non lo fa. Alla fine il conto arriva e la sorpresa è pazzesca: “Lo abbiamo diviso e su un conto di 60 dollari abbiamo lasciato 15 dollari a testa. Ripeto: 15”. Sunny è davvero arrabbiata a quel punto e non solo sceglie di sfogarsi sui social. Chiama anche il ristorante e spiffera tutto al datore di lavoro della cameriera furba.

Poi aggiunge: “Per quello che mi importa possono anche licenziarla”. Ecco l’invito che rivolge direttamente a quella dipendente: “A questo punto, tesoro, fai direttamente la truffatrice perché secondo me faresti carriera”. E gli utenti cosa dicono? Mostrano opinioni contrastanti. Si dividono fra chi ritiene che Sunny sia stata complice della ‘truffa’ ai danni de titolare tornando in quel locale, e chi la accusa di aver tergiversato e non aver preteso immediatamente quelle bevande alcoliche rientrassero nel conto”.