Eleonora Giorgi è tornata sui social. La notizia ha parzialmente rasserenato i fan che, da settimane, si erano detti preoccupati per le condizioni di salute dell’attrice. Tramite un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, la regista ha spiegato di aver trascorso un periodo di indebolimento fisico che l’ha portata ad avere una brutta polmonite.

Recentemente, Giorgi stessa, aveva scoperto di avere un tumore al pancreas. Il ciclo di chemio alla quale si è sottoposta l’avrebbe però debilitata, procurandole ulteriori problemi, culminati con l’infezioni ai polmoni: “Ci siamo lasciati che stavo per fare la chemio e passato qualche giorno sarei dovuta tornare da Myrta Merlino in televisione, invece avevo la febbre, la tosse e abbiamo scoperto che ho avuto una bella polmonite da abbassamento immunitario, cioè quasi da chemio“, ha detto Eleonora Giorgi all’interno del contenuto postato sui social. “Avevo una debolezza pazzesca e la febbre che non si abbassava mai sotto i 38 e mi faceva un po’ paura“, ha dichiarato.

E ancora: “Sono guarita e per la polmonite non sono stata ricoverata, ma ho dovuto comunque fare quindici giorni di antibiotici – ha continuato Giorgi – Poi ho avuto un’infezione da infusione. Insomma, in pochi giorni ho fatto anestesie, contrasti e persino una piccola operazione. Diciamo che sono stati giorni faticosi però io sono ottimista, devo lottare e fare quello che mi dicono i dottori“. La sex-symbol degli anni ’70 ha raccontato di dover sottoporsi ad un’ulteriore PET, capendo così se sarà possibile intervenire chirurgicamente per rimuovere il tumore. Non sono infine mancati i ringraziamenti a chi le è stato accanto in questo complicato periodo: “Leggervi è stato bellissimo, soprattutto in quei giorni in cui non mi muovevo. Grazie per l’affetto”, ha concluso Eleonora Giorgi.