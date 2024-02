Dopo il grande successo della terza stagione di “Only Fun“, con Elettra Lamborghini alla conduzione al fianco dei due Panpers, Andrea Pisani e Luca Peracino questa sera, 15 febbraio, inizierà la quarta stagione. Il record di ascolti della trasmissione, pari al 4,3% di share, ha quest’anno tutte le carte in regola per essere superato. Risate, intrattenimento e tanti volti illustri saranno presenti nelle dieci puntate che avranno l’obiettivo di far divertire il pubblico.

A parlare è stata proprio lei, Elettra Lamborghini che, facendo sempre più esperienza e raggiungendo una maggiore consapevolezza di sé, starebbe prendendo in seria considerazione l’ipotesi di fare la conduttrice di importanti show. Il sogno? Sanremo. “Io odio guardarmi in televisione, ma devo ammettere che quando mi riguardo sul palco di ‘Only Fun‘ mi faccio quasi i complimenti – ha esordito la cantante – Forse ho una vocazione per la conduzione. Certo devo ancora studiare tanto, migliorare, però il ruolo della conduttrice lo sento molto affine a me. E ora il pubblico sta conoscendo una Elettra diversa”, ha dichiarato Lamborghini.

Nonostante la crescente passione per il mondo televisivo, Elettra non ha la minima intenzione di lasciare una sua grandissima passione, la musica: “Quest’anno voglio dedicarmi molto di più alla musica. Gli anni passano e crescendo ho voglia anche di esprimermi in un’altra maniera. Non so quanto durerà ancora l’epoca del reggaeton. A me piacerebbe fare canzoni allegre dalla mattina alla sera, però non so fino a che punto questo sia il momento per fare solo questo tipo di musica“, ha detto. Il discorso si è poi spostato sul Festival di Sanremo che, a sorpresa della conduttrice, ha ospitato sul palco artisti con brani ‘poco allegri’.

Una canzone (o meglio, una cantante), è riuscita ad entrare nel cuore della Lamborghini: “Confesso, che quando Angelina ha cantato ‘La Rondine‘ ho pianto tutta sera da quanto mi sono emozionata – ha raccontato – Era una delle canzoni che mia madre mi faceva sentire spessissimo quando ero piccolina. Quello è stato per me il momento più bello di Sanremo. E poi sono contenta perché a vincere è stata una donna“. Dovesse arrivare una chiamata della Rai per diventare la presentatrice del Festival: “Io sono già lì. Ora sinceramente, avrei un po’ di timore addosso. Però io sono una che si butta, proprio come ho fatto a Sanremo 4 anni fa. E quindi se mi dovessero chiamare la mia risposta sarebbe sì“, ha dichiarato, aggiungendo che, dovesse mai avverarsi il ‘sogno sanremese’, vorrebbe avere al proprio fianco Cattelan: “Per me è bravissimo, super-empatico”, ha concluso Elettra Lamborghini.