Le altre sei puntate (più due) della quarta stagione di Mare Fuori sono finalmente uscite. L’attenzione e la curiosità del pubblico attorno ad una delle serie che più ha fatto innamorare gli spettatori è alle stelle. A molti utenti non è passato inosservato un piccolo dettaglio sulla mano sinistra di Edoardo, uno dei protagonisti, che ha fatto storcere il naso.

In una scena ci sono Edoardo, Micciarella e Milos che stanno discutendo della mancata collaborazione da parte dell’avvocato che, a più riprese, cerca di evitare qualsiasi tipo di incontro con Conte (Edoardo), non correndo il rischio di rivelargli dove siano nascosti i soldi della famiglia Ricci. Nello spezzone però, i fan hanno notato una mancanza: Edoardo, assieme ad altri tre amici, si era fatto un tatuaggio per commemorare la scomparsa dell’amico Ciro. Nella clip, tuttavia, il tattoo sembra essere sparito dalla mano del ragazzo.

Nonostante le puntate siano uscite solamente da poche ore, i numeri registrati da RaiPlay sono impressionanti. Riusciranno gli episodi a mantenere l’alto livelle delle aspettative iniziali? Non ci resta che scoprirlo.