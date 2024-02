Sanremo fa ancora sentire la propria eco in tv. A Viva Rai2! Fiorello è infatti tornato sulle polemiche post Festival scaturite dalla nota dell’ad Rai Roberto Sergio letta in diretta a Domenica In da Mara Venier lo scorso 11 febbraio sul finale di trasmissione. Lo showman ha così commentato: “Far leggere quelle veline è stato un errore, ma adesso calmiamoci tutti. E’ successo ed è stato stigmatizzato abbondantemente. Adesso calma, perché quando entra in gioco la violenza non va più bene. Addirittura hanno dovuto assegnare la scorta all’ad Sergio, finisce che la daranno anche a me…”.

Nelle scorse ore Mara Venier al Corriere della Sera aveva spiegato: “Sto male. Soffro molto, perché mai in vita mia ho censurato qualcuno, né sono mai stata accusata di censura […] Io sono una conduttrice Rai. Se l’amministratore delegato della Rai mi chiede di leggere un comunicato, io lo faccio. Quanto al contenuto, forse qualcuno non è d’accordo con la condanna del massacro del 7 ottobre? Certo, è doveroso ricordare anche le vittime innocenti di Gaza […] Io piango per le mamme di Gaza che hanno perso i loro figli bambini, come piango per le donne ebree stuprate e prese in ostaggio. Piango per tutte le vittime civili“.