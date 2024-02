Il Super Bowl è l’evento più seguito dagli americani. La finale porta sempre con sé match avvincenti e, per molti, è anche un’occasione per mettersi in mostra. L’evento è a 360 gradi, le attenzioni sono alle stelle, così come le idee commerciali. Show, musica, adrenalina e tanta passione. È questa la ricetta che fa impazzire il pubblico statunitense che, come ogni anno, riempie l’impianto che ospita l’incontro.

A prendersi gran parte della scena, però, ci ha pensato Taylor Swift. La “persona dell’anno“ è stata a più riprese inquadrata dalle videocamere mentre tifava con tutta l’emozione del caso il fidanzato, Travis Kelce, stella del football americano. Dopo un combattuto match, a spuntarla sono stati i Kansas City Chiefs di Kelce, che hanno vinto di poco sugli avversari. Terminato l’incontro, Taylor Swift si è immediatamente fiondata in campo per festeggiare con il compagno. Tra i due è scoppiato un sincero abbraccio, poi culminato con un bacio che, nel giro di pochi minuti, ha fatto il giro del mondo.

E a proposito di popstar, ce n’è un’altra che ha approfittato dell’evento per far parlare di sé. È Beyoncé, che ha colto la palla al balzo per promuovere l’uscita del suo nuovo album, previsto per il 29 marzo.

Il progetto artistico, intitolato Renaissance, è stato introdotto al grande pubblico tramite un video (autoreferenziale) della cantante con addosso un cappello da cowboy. Inoltre, pochi minuti dopo l’annuncio, sono usciti su piattaforme streaming due brani di Beyoncé che anticipano il disco, secondo atto della trilogia discografica iniziata nel 2022 e. che vede la star cimentarsi, a sorpresa, con il genere country.