Prevenire è meglio che curare. Lo sa bene Taylor Swift che dopo quanto accaduto ai Golden Globe ha deciso di giocare d’anticipo sfoggiando ai recenti Grammy un ventaglio nero per evitare che il web avanzasse ipotesi su quanto stesse dicendo.

Lo scorso gennaio, infatti, è diventato virale il video in cui Taylor parlava con Keleigh Teller e Selena Gomez. I lettori amatoriali di labbra avevano detto che il terzetto stesse spettegolando su Kylie Jenner e Timothée Chalamet, e, nel dettaglio, su una presunta foto negata a Selene con Chalamet. Niente di più lontano dalla realtà, e Selena aveva pure ritenuto opportuno intervenire spiegando che in realtà stava informando le amiche della liaison tra altri due loro amici.

Per evitare nuove incomprensioni e pettegolezzi da bar, dunque, questa volta la popstar del momento ha pensato bene di coprirsi la bocca in modo da non dare adito a nuove strampalate teorie sul contenuto delle proprie conversazioni.