Anche Taylor Swift è ufficialmente entrata nelle teorie cospirazioniste MAGA. Come riporta Politico, la pop star statunitense è finita al centro di discorsi complottisti portati avanti da diverse personalità ultra conservatrici sul web e anche in tv su Fox News. In pratica le viene imputato che la relazione con il giocatore della NFL, il fuoriclasse dei Kansas City Chiefs, Travis Kelce, sia un modo per truccare il Super Bowl nonché di lanciare una campagna comunicativa pro Biden o più in generale anti-Trump in vista delle imminenti presidenziali. Intanto dobbiamo fare alcuni passi indietro.

Come scrive Politico “Swift un tempo era notoriamente avversa alla politica, ma è entrata nell’arena nel 2018 quando ha appoggiato il candidato democratico al Senato del Tennessee Phil Bredesen, e poi ha sostenuto Biden nel 2020”. Sempre sul sito statunitense viene spiegato come addirittura prima del 2018 la cantante fosse addirittura una sorta di icona culturale delle destre USA: “Se torni indietro di 10 o 12 anni, i suoi principali critici provenivano in realtà da sinistra. C’era un discorso femminista che sosteneva che lei fosse troppo eteronormativa, che sostenesse il patriarcato scrivendo queste canzoni d’amore con un tipo di narrativa semplice, in cui il ragazzo incontra la ragazza e vissero felici e contenti”.

Politico ricorda che, appunto, una decennio fa molte figure politiche di destra “avevano l’idea che lei fosse segretamente una di loro” citando un momento tra il 2017 e il 2018 quando “veri nazisti come Andrew Anglin o persone della comunità GamerGate come Milo Yiannopoulos, pubblicavano meme che suggerivano che Taylor fosse segretamente una suprematista bianca”. Va inoltre ricordato che negli ultimi mesi negli Stati Uniti l’universo mondo è andato al cinema a vedere Barbie ma anche, e soprattutto, un altro campione al box office: Taylor Swift: The Eras Tour, il film concerto che ha incassato di più nella storia del cinema mondiale.

Su Politico viene inoltre analizzato il dato più, pardon, politico, di questa narrazione complottista antiSwift da parte degli ambienti repubblicani più conservatori in quanto rischia di diventare un boomerang. “Il fan di Swiftie è senza dubbio il fandom più coinvolgente e intenso negli Stati Uniti in questo momento”, ha spiegato Brian Donovan, professore dell’università el Kansas che tiene un popolare corso universitario intitolato Sociologia di Taylor Swift. “Farli arrabbiare è semplicemente una follia politica. Sono una forza politica con cui non credo nessuno dovrebbe davvero scherzare”.