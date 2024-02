Durante la conferenza stampa odierna del Festival di Sanremo 2024, Amadeus e i vertici Rai hanno respinto qualsiasi sospetto di pubblicità occulta sulle scarpe di John Travolta, il logo non è stato coperto ed è stato inquadrato dalle telecamere.

Il conduttore e direttore artistico è sbottato davanti al pressing di alcune domande: “Non sta succedendo niente, va tutto bene, dove possiamo trovare una stronz**e per fare polemica? Perché non parliamo di Allevi, di quello che hanno fatto gli attori di Mare Fuori? Non conosco nemmeno il nome dell’azienda delle scarpe che indossava John Travolta. Non sapevo assolutamente nulla”.

“È stato Travolta a contattarmi per dirmi che era qui vicino per altri impegni e che sarebbe stato felice di fare qualcosa con noi”, ha poi spiegato Amadeus. E poi sul fatto che durante lo scambio con l’attore Amadeus abbia pronunciato la frase “Don’t worry, be happy“, che è uno degli slogan dell’azienda delle scarpe incriminate, ha aggiunto: “Don’t worry, be happy, l’ho presa dalla canzone. Non ne avevo la più pallida idea. Mica mi scrivono i copioni parola per parola”.

Nessun accordo commerciale giurano i vertici Rai: “L’attore è venuto per un rimborso spese”, ha detto il direttore dell’Intrattenimento di Prime Time, Marcello Ciannamea. Il marchio delle scarpe non è stato oscurato? “Svista. Travolta è arrivato all’ultimo minuto, è entrato subito e nessuno ha notato che tipo di scarpe avesse francamente. – ha detto la vicedirettrice Lentini – È solo sfuggita questa cosa a chi era lì. Nessuno ha pensato di mettere il nastro sulle scarpe, è stata una disattenzione, un errore di chi era lì, dell’assistente di studio“.