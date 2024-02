Una donna ha pagato il portiere del palazzo per farsi dare le registrazioni delle telecamere di sicurezza dell’ascensore. Il motivo? I sospetti, poi confermati, che il marito la stesse tradendo. Siamo a Padova, dove una signora, secondo quanto riportato dal Gazzettino, avrebbe dato 2mila euro al custode per ottenere delle immagini che non avrebbe potuto visionare. I filmati hanno appurato che il compagno consumasse, abitualmente, dei rapporti sessuali con la propria amante, nell’ascensore dello stabile.

Ora però il portiere rischia grosso. Il posto di lavoro è sempre più in bilico perché le videocamere possono essere guardate solo in determinati contesti ed avrebbero l’obiettivo di scovare eventuali furti o rapine.