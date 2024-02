Sono arrivati, scortati dalla polizia, a corso Trento e Trieste a Sanremo. Sono i sette trattori partiti mercoledì sera da Melegnano, nel Milanese, e che adesso si trovano a pochissima distanza dal Teatro Ariston dove è in corso la settantaquattresima edizione del Festival. Hanno percorso oltre 250 chilometri arrivando all’alba alle porte della città dei fiori. L’obiettivo è quello di portare le istanze della protesta degli agricoltori nell’evento canoro più importante d’Italia, dopo l’invito di Amadeus alla vigilia dell’inizio del Festival. Ma nessuno di loro salirà sul palco. La protesta dei trattori troverà spazio nella serata di venerdì al Festival di Sanremo ma solo con un comunicato letto da Amadeus, la stessa modalità utilizzata lo scorso anno per il messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’ufficialità è arrivata con un annuncio in sala stampa all’Ariston. La motivazione: “L’impossibilità di ospitare alcuni rappresentanti sul palco”, secondo quanto recita un comunicato della Rai letto ai giornalisti dal capo ufficio stampa, Fabrizio Casinelli.

Gli agricoltori sembrano però tutt’altro che soddisfatti dalla decisione della Rai. “Noi sul palco dell’Ariston vogliamo esserci e cercheremo di far cambiare rotta”, afferma all’Adnkronos Filippo Goglio, tra i portavoce di Riscatto Agricolo. Goglio, che si trova al presidio di Melegnano ma che intende accompagnare la figlia Giulia, designata dal movimento a rappresentare sul palco le problematiche insieme ad altri tre giovani agricoltori, sostiene: “Siamo già là con i nostri trattori a 700 metri dall’Ariston al porto. Noi vogliamo andare sul palco con un metodo o con l’altro altrimenti vedremo di mettere in seria difficoltà il Festival“, minaccia. “Si sono rimangiati la parola, non si sa per quale motivo… noi siamo determinati a salire sul palco – ribadisce – per dieci minuti. Siamo sempre stati pacifici, nel corso dei dieci giorni di manifestazione non è mai successo niente però se si crea l’esasperazione siamo capaci anche noi di diventare maleducati”.

Ma i dubbi sono tanti. Vista la composizione eterogenea dei movimenti che stanno animando presidi e cortei in tutta Italia, il messaggio di quale associazione o gruppo verrà letto dal palco del Festival? Una situazione complessa come si evince dalle dichiarazioni di alcuni leader della protesta. “È stato fatto qualcosa di vergognoso“, denuncia Danilo Calvani, presidente del Cra Agricoltori traditi dal presidio di borgo San Donato, in provincia di Latina: “Prima invitano alcuni dei nostri, di certo non quelli che sono per strada a protestare, e poi qualche mano dall’alto ha deciso di mandare alcuni dei ‘loro’, i quali saranno candidati“, attacca Calvani che chiede le dimissioni per “manifesta inferiorità” del ministro Lollobrigida: “Sta rappresentando solamente la Coldiretti e i suoi vertici, e non noi agricoltori”.