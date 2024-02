“Trovo la protesta dei trattori assolutamente giusta, sacrosanta, per il diritto al lavoro e alla tutela del proprio posto di lavoro. Ma nessuno mi ha contattato e non ho contattato nessuno”. Sono le parole di Amadeus alla conferenza stampa di lunedì 5 febbraio, alla vigilia del Festival di Sanremo, in merito alla protesta degli agricoltori. Fiorello ha scherzato: “Ci mancherebbero che non venissero, un palcoscenico così mica lo trovi tutti i giorni. Sapete chi c’è in testa al corteo? Al Bano”. A qualche ora di distanza si è fatto sentire uno dei leader della protesta, Danilo Calvani, che ha confermato che un loro rappresentante salirà sul palco.