Sposata dal 2015 con Christian Horner, Geri Halliwell si trova ora a fare i conti con le accuse che pendono sul marito, team manager della Red Bull Racing tacciato da una dipendente di “comportamenti inappropriati”. Un’indagine interna indagherà sulla vicenda, e chissà se avrà delle ripercussioni sul loro matrimonio. I due nel 2017 sono diventati genitori del piccolo Monty. Ma chi è Geri Halliwell?

IL SUCCESSO CON LE SPICE GIRLS – Chi è cresciuto negli anni Novanta conosce fin troppo bene la risposta. Geri, vero nome Geraldine Estelle Halliwell, è una ex componente delle Spice Girls, il gruppo femminile di maggior successo della storia. Nella prima metà dei ’90 il suo sogno di entrare nel mondo dello spettacolo si concretizza quando risponde a un annuncio su un giornale britannico che riporta la notizia delle audizioni per mettere in piedi una girlband. È il 1994 e Geri entra a far parte delle Touch, che in seguito cambiano nome diventando le Spice Girls. Geri è soprannominata ‘Ginger Spice‘ per i capelli rossi e il carattere tutto pepe. È lei la vera leader della formazione, benché ufficialmente non ce ne sia una, ed è lei che infligge un duro colpo ai fan quando a maggio 1998, nel bel mezzo di un tour mondiale, lascia il gruppo dopo soli 2 album che hanno venduto milioni di copie e portato alta la bandiera del ‘girl power’.

LA CARRIERA SOLISTA – Nel 1999 dà il via alla carriera solista, partita in quarta con un album di successo come Schizophonic che contiene le hit Look at me, Lift me up e Mi chico latino. In quel periodo inizia una relazione con Robbie Wiiliams ed è seguitissima dai paparazzi. Nel 2001 il successo viene confermato dalla fortunata cover di It’s raining men che apre la strada al secondo album Scream if you wanna go faster. È del 2005 l’ultimo disco, Passion, che non ottiene il successo sperato.

IL RITORNO CON LE SPICE – Successivamente si dedica alla scrittura di libri per bambini fino a quando, nel 2008, torna con le Spice Girls per una reunion che comprende un greatest hits e un tour tutte insieme. Nel 2012 insieme alle colleghe si esibisce in una iconica esibizione alla cerimonia delle Olimpiadi di Londra, e il 2019 la vede di nuovo sul palco (senza Victoria Beckham) per un altro tour con Emma Bunton, Mel C e Mel B.

Sul fronte privato Geri diventa mamma per la prima volta nel 2006 quando nasce Bluebell Madonna dalla relazione con lo sceneggiatore Sacha Gervasi. Poi l’incontro con Chris Horner. Una coppia molto unita, almeno dall’esterno, che adesso deve affrontare la tempesta. Come finirà?