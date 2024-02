Si sta cercando una frenetica soluzione per sostenere Daniele Ferrari. Lo chef, una stella Michelin nel ristorante Niko Romito, presso Il Bulgari Hotel di Pechino, è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto lo scorso 13 gennaio, in Cina. Il prestigioso cuoco stava girando in moto quando un brusco sinistro gli ha procurato diverse lesioni al volto e a numerosi organi. Dopo quasi un mese di assistenza ospedaliera, però, gli elevati costi degli interventi, sommati ad un’assicurazione in scadenza a fine gennaio stanno complicando, e non poco, la situazione.

Il caso è arrivato anche in Italia, su tutti nel paese d’origine del 35enne, ovvero Malnate (Varese). Tramite la “Fondazione di Malnate” è stata attivata una raccolta fondi per sostenere le spese delle operazioni che Ferrari dovrà subire. “Il percorso sarà lungo ma sono fiduciosa perché oltre alla rete di amici e familiari, tutti stanno cercando di fare un pezzettino per aiutare Daniele”, ha dichiarato la sindaca Irene Bellifemine, che ha annunciato la presa in carico dello chef. Le condizioni di Daniele, come spiegato dalla sindaca, sono in miglioramento anche se, solamente dopo l’intervento, sarà possibile (ri)portarlo in Italia.

Inoltre, il Bulgari Hotel & Resort, contattato da Il Gusto, ha detto di aver sentito la compagnia assicurativa del cuoco per accertarsi che le spese mediche vengano interamente coperte: “In merito a quanto riportato da alcuni media nei giorni scorsi, la società dichiara di essere profondamente dispiaciuta per quanto accaduto allo chef Daniele Ferrari e che il Bulgari Hotel di Pechino si è prontamente attivato con la compagnia assicurativa per assicurarsi che tutte le spese mediche siano coperte fino alla sua completa guarigione”.