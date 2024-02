Celine Dion è comparsa a sorpresa durante la premiazione ai Grammy 2024. Durante l’esibizione di Taylor Swift – vincitrice del ‘Miglior Album ‘ – che cantava The power of love, Dion è salita sul palco. Nessuno tra i presenti ci poteva credere, tanto che le è stata dedicata una calorosa standing ovation. “Grazie a tutti! Vi amo”, ha detto Dion, appena raggiunta la “bellissima” collega, come dichiarato sempre dalla stessa Celine. “Quando dico che sono felice di essere qui, lo dico davvero dal profondo del cuore – ha continuato la Queen of Power Ballads – Coloro che hanno avuto la fortuna di essere qui ai Grammy Awards non devono mai dare per scontato l’enorme amore e la gioia che la musica porta nelle nostre vite e nelle persone di tutto il mondo”.

Nel 2022 l’artista ha condiviso col proprio pubblico che le era stata diagnosticata la sindrome della persona rigida. Una condizione, ha spiegato, che non le permette di “cantare come sono abituata”, costringendola quindi a cancellare tutte le esibizioni in programma. Il disturbo, ha spiegato il National Institute of Neurological Disorders and Stroke, è “una sindrome rara e progressiva che colpisce il sistema nervoso, in particolare il cervello e il midollo spinale“. La condizione, oltre che per le esibizioni, ha condizionato, e non poco, la quotidianità della cantante, “causandomi difficoltà quando cammino e non permettendomi di usare le corde vocali per cantare come sono abituata“, aveva dichiarato.

Celine, ha da poco annunciato che prossimamente uscirà un documentario intitolato “I Am: Celine Dion” in cui verrà raccontata la diretta testimonianza di Dion sulla propria malattia “per aumentare la consapevolezza su questa condizione poco conosciuta, per aiutare gli altri che condividono questa diagnosi”. Una delle cose che più sono mancate all’artista è stato il rapporto diretto coi fan, soprattutto durante i live: “Questi ultimi due anni sono stati una vera sfida per me, il viaggio dalla scoperta della mia condizione all’imparare a conviverci e gestirla, ma non lasciare che mi definisca – aveva scritto su Instagram – Mentre la strada per riprendere la mia carriera da artista continua, mi sono reso conto di quanto mi è mancato, poter vedere i miei fan”.