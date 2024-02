Ore difficili per Bruce Springsteen che sta elaborando il lutto dell’adorata madre, Adele Zerilli. La donna aveva 98 anni ed era originaria di Vico Equense, in provincia di Napoli. La Zerilli era sposata con Douglas Frederick Springsteen (morto nel 1998) con cui ha avuto 3 figli, oltre a Bruce, Virginia e Pamela. Ad annunciarne la triste notizia del decesso, avvenuto il 31 gennaio, è stato lo stesso artista su Instagram, postando un video in cui balla assieme alla mamma sulle note swing di “In the Mood” di Glenn Miller. Le cause della morte sono avvolte nel massimo riserbo, ma il cantautore nel 2021 aveva rivelato che da oltre dieci anni la madre era affetta dal morbo di Alzheimer.

Nel post poi Springsteen ha messo un estratto dal testo della sua canzone “The Wish“, dedicata lei: “Ricordo che la mattina ma sentivo la tua sveglia suonare. Restavo sdraiato nel letto e ti ascoltavo mentre ti preparavi per il lavoro, il suono del tuo astuccio per il trucco sul lavandino”. E infine: “Troveremo un piccolo rock ‘n roll bar, usciremo e balleremo”.

La signora Zerilli è sempre stata al fianco del figlio per anni come segretaria legale e “amica di ballo” nei concerti. Non a caso nel 2016 le immagini della danza del Boss con la mamma 90enne sulle note di “Ramrod, al Madison Square Garden di New York, divennero virali scatenando commozione e affetto da parte dei fan.