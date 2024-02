“Totti non si discute, si ama”. Era (a dir la verità a Roma lo è ancora) questo uno dei motti che ha sempre accompagnato Francesco Totti, l’ex capitano giallorosso. Deve pensarla allo stesso modo anche Noemi Bocchi, la sua attuale compagna, che lo difende a spada tratta. O almeno questo è ciò che traspare pubblicamente. Andando anche contro Ilary Blasi, ex moglie del Pupone, mamma dei loro tre figli (Cristian, Chanel e Isabel). Cos’è accaduto? Durante la giornata di ieri, 1 febbraio, Noemi ha pubblicato una Instagram story in cui Totti era ritratto con lo zaino in spalla e il casco in mano. Con l’altra mano faceva il segno della V di vittoria.

A sinistra, invece, Noemi ha appositamente collocato uno sticker con una pila di libri, uno sopra l’altro. Il riferimento, neanche troppo velato, potrebbe essere alla dichiarazione che Ilary Blasi ha fatto proprio di recente a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, Ilary ha raccontato la propria vita senza Francesco Totti: il dolore del divorzio, il famigerato caffè con il presunto amante Cristiano Iovino (rispondendo a quest’ultimo). Ma ha anche fatto promozione al libro “Che Stupida – La mia verità“, Ed. Mondadori. Qui Blasi racconterebbe retroscena e dettagli sulla separazione (ancora?): “Questa è la storia di dolore e rinascita, straordinaria eppure comune, di una donna che ha perso l’amore ma non hai smarrito se stessa. Con un finale inatteso”, assicura Blasi. A proposito del libro, Toffanin le aveva chiesto: “Pensi che Francesco leggerà il tuo libro?”.

Quindi la presentatrice romana aveva ironizzato: “Francesco che legge un libro?” e poi era scoppiata a ridere. Una battuta ironica, in pieno stile Ilary, come a dire: “Ma Francesco mica legge”. “Magari.. per conoscere meglio la storia. Dici di no?”, aveva quindi aggiunto Toffanin. Qualcuno più malizioso si è domandato quanti libri avrà letto Ilary, invece. Ma questo è un altro discorso. Francesco e Noemi, intanto, replicano così. Utilizzando anche loro una chiave ironica che, però, sottende una certa suscettibilità. Intanto Blasi continua la promozione del libro.

Durante il primo appuntamento, che si è tenuto a Milano lo scorso 31 gennaio, è tornata a parlare del divorzio e ha detto: “Ho la speranza che un giorno si ritorni all’armonia, anche se in una maniera diversa. Oggi mi chiedo come ci siamo arrivati, come coppia. Perché tutto questo? Detto ciò, la separazione è chiaro che non è una bella cosa. Un fallimento? Non mi piace questa parola, è una fase della vita che si chiude però ne può iniziare un’altra, magari è più bella o forse no. Questo non lo sappiamo. La vita non finisce con il divorzio, inizia una nuova fase”. Infine ha concluso: “Non voglio dire divorziatevi eh, dico solo che la vita va avanti. La cosa più bella? I figli“, le sue parole davanti alla scrittrice e conduttrice Francesca Barra.