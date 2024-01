Dal dopoguerra a oggi, la Repubblica italiana non ha mai smesso di essere in pericolo, sotto l’attacco costante di spinte autoritarie più o meno esplicite. Se già a metà degli anni Settanta l’ipotesi del golpe militare era stata dismessa a favore dell’infiltrazione nelle istituzioni, nelle viscere dello Stato sono sopravvissute mai sopite pulsioni autocratiche. A testimoniarlo, la storia dell’ultimo ventennio del Novecento quando, ancora una volta, sono tornati nomi, organizzazioni e strutture degli anni più bui. Ne scrive la gioralista e documentarista Antonella Beccaria, in “Golpe di Stato. Neofascisti, servizi segreti, P2: tutti gli attacchi a una repubblica incompiuta”, in libreria dal 19 gennaio con Paper First. Il tema sarà discusso dall’autrice insieme al noto filologo e storico Luciano Canfora, che ha appena pubblicato, per edizioni Dedalo, un saggio che non lascia spazio a dubbi: “Il fascismo non è mai morto”.

A moderare il dialogo, Stefania Limiti, giornalista e autrice, tra gli altri, de “La pretesa del comando. Da Gelli alla destra di governo, presidenzialismo e assalto alla costituzione” (Paper First). Segui il dibattito sul nostro sito e sui canali social del Fatto Quotidiano e di Paper First.