Che la battaglia contro l’odio sui social sia “sua” da tempo, non è un mistero. Sangiovanni, a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo dove è in gara con “Finiscimi”, ha affidato su X un lungo sfogo contro gli haters. “Ma come caz*o state ad andare a commentare i post di un’artista che non c’entra niente? – si chiede nella nota pubblicata su X – Vivete nella vostra tana con quel telefonino di mer*a a sparare cazzate sulla gente senza sapere un caz*o. Non valete niente siete la feccia lo schifo della società e la gente soffre sta male per colpa vostra. Neanche le persone che seguite vi vorrebbero mai come fan perché siete penosi e ridicoli e passate la vostra vita su sta merda a giudicare quella degli altri ahahah che divertente”.

E poi ancora: “Vi fate 1k like e siete contenti come se la vostra vita fosse realizzata siete fottutamente patetici e vorrei che questo messaggio vi arrivasse per farvi capire che dovete mollare sta roba e fare qualcosa di positivo nella vostra vita invece che continuare con sta cattiveria inutile e infondata nei confronti di tutti frustrati siete e basta. Tutti geni, tutti esperti e poi siete solo dei babbi seduti sul divano che pensano di sapere com’è la vita degli altri e le emozioni che vivono. E siete i primi che quando succede qualcosa di brutto repost e compassione ma andatevene a fan*ulo ahahahhahaha se trasformaste tutto questo in qualcosa di positivo per ognuno saremmo un Paese migliore”. Un fan gli ha chiesto, in particolare, a chi o cosa si riferisse ma Sangiovanni non ha fornito ulteriori dettagli e ha spiegato: “Niente di preciso! Volevo solo condannare l’odio sui social ancora una volta perché voglio combattere questa battaglia che ferisce molte persone. Volevo incentivare a fare del bene:) perdonatemi le brutte parole ma ne ho viste di molto peggio”.

Sangiovanni tornerà al Festival di Sanremo con “Finiscimi”, una lettera intensa e sincera, un invito al coraggio di cambiare, di crescere al termine di una relazione d’amore (quella con Giulia Stabile di Amici, ndr): “Nel titolo c’è dentro tutto, ossia finiscimi pur di farmi vivere qualcosa che sia davvero intenso. È una canzone risolta, non triste. Non è nata per Sanremo, ma torno al Festival proprio perché voglio cantare questa canzone”. Il brano è stato scritto interamente da Sangiovanni a Los Angeles nell’estate del 2023, dove si trovava per lavorare al nuovo disco. Infine “Farfalle/Mariposas”, la hit sei volte platino e numero 1 in radio in Spagna, verrà interpretata da Sangiovanni e Aitana nella serata delle cover del venerdì.