Quindici ore sospesa in aria. Così Monica Laso ha passato un’intera notte, bloccata nella cabina di una funivia. Siamo a Lake Tahoe, California, in una stazione sciistica. La storia la racconta, tra gli altri, la Cnn. Laso voleva tornare a valle nel tardo pomeriggio e ha chiesto indicazioni per scendere a un operatore dell’impianto. Le è stata indicata la strada per raggiungere la funivia e, da sola, è salità in cabina.

Peccato che pochi minuti dopo l’impianto sia stato spento. “Ho urlato finché non ho perso la voce, non avevo telefono, luce, acqua e cibo”, ha raccontato la donna a KCRA. Laso era ospite dell’Heavenly Mountain Resort: sono stati i dipendenti della struttura a trovarla al mattino assieme ai Vigili del Fuoco, dopo una nottata con fuori -5 gradi. “Mai accaduto niente di simile”, ha detto la capitana dei pompieri che sono intevenuti per salvare la donna. Sempre secondo quanto riportato da KCRA, gli amici di Monica ne avevano denunciato quasi subito la scomparsa all’ufficio dello sceriffo della contea di El Dorado. Quindici ore sono passate prima del ritrovamento.