Dopo che Jannik Sinner ha ‘chiuso la porta’ ad un’ospitata celebrativa a Sanremo, Amadeus ha tentato il tutto per tutto ponendogli un invito ufficiale. “Conoscendomi io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato… lasciamo perdere! Devo giocare a tennis, io”, aveva dichiarato Sinner poco dopo la storica vittoria agli Australian Open.

La proposta di partecipazione da parte di Amadeus al freschissimo campione è, in men che non si dica, rimbalzata su tutti i social: “Ciao a tutti da Amadeus, Sanremo si ama, Jannik Sinner si ama. Questo messaggio è per te, Jannik, sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente l’invito a venire al festival di Sanremo“, ha dichiarato il direttore artistico. Amadeus ha domandato, ma risponderà Sinner? Questo, al momento, non possiamo saperlo, anche se il tennista non ha mai troppo amato la troppa esposizione extra-campo.

“Tutti me lo chiedono, ovviamente c’è la grande gioia di vederti a Sanremo”, ha detto Amadeus, che ha rassicurato Jannik: “non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso di tutti gli italiani che hai fatto impazzire in questi mesi. Vieni a Sanremo quando vuoi, in una delle cinque sere. Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo. Aspetto una tua risposta. Ciao Jannik, sei il numero uno”, ha concluso il conduttore del Festival.