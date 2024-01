Mancano ormai una manciata di giorni all’inizio del Festival di Sanremo e tra i tanti volti noti del panorama dello spettacolo italiano che vedremo sul palco dell’Ariston quest’anno c’è anche Lorella Cuccarini. La celebre conduttrice sarà al fianco di Amadeus nella serata delle cover, ma il percorso che l’ha portata a questa partecipazione è stato tutto fuorché convenzionale.

In un’intervista a Repubblica, Lorella rivela che quando Amadeus le ha telefonato per proporle di partecipare, ha perso la chiamata e ha risposto solo in un secondo momento, ignara di quello che sarebbe poi successo: “Ho visto la chiamata di Amadeus alle dieci di sera, gli ho scritto: ‘Ama quando vuoi, anche adesso’. Passa la serata, penso: non è urgente. Alle 6 mi riscrive: ‘Scusa ma vado a letto come le galline’. E esordisce: faresti una serata del Festival?”.

La sua prima reazione è stata di condividere la notizia con l’amica Maria De Filippi: “Ho parlato subito con Maria, era più felice di me”. La partecipazione di Cuccarini è stata alcuni hanno interpretato come una “quota sovranista”, ma lei non sembra dare peso a questo tipo di interpretazioni: “Ho 58 anni, ci ho riso sopra. L’anno prossimo festeggio 40 anni di lavoro, quando sei sulla barca tra alti e bassi ma ci sei ancora, hai la possibilità di fare le cose e la gente ti vuole bene, non c’è destra sinistra o centro. C’è la professionalità”.

Il legame tra Lorella Cuccarini e Amadeus è profondo e si basa su anni di amicizia. Ciò che ha colpito la conduttrice non è solo la chiamata in sé, ma soprattutto la motivazione di Amadeus: “La cosa che mi ha commosso non è stata la chiamata, ma la motivazione: è il mio ultimo festival e lo voglio fare con gli amici, mi ha detto“. Tuttavia, sul fatto che questo sarà davvero l’ultimo Festival per Amadeus, Lorella è cauta: “Non lo so ma penso che sia molto appagato, non credo che non voglia fare il sesto per paura. Sanremo ti assorbe al 100%, lui si occupa di tutto, dopo cinque edizioni forse vuole ricaricare le batterie”.