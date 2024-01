Festa grande per il trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open anche per i Carota Boys, il gruppo di ragazzi di Revello (Cuneo) che sono tra i tifosi più scatenati del campione altoatesino. La finale di questa mattina, con decine di altri tifosi, l’hanno seguita alla Nuvola Lavazza, dove era stato allestito un maxischermo. Rigorosamente vestiti d’arancione, come sempre e al pari di molti altri tifosi, i Carota boy sono esplosi in un urlo di entusias